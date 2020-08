DIRETTA Europa League, Siviglia-Roma: le formazioni UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Schauinsland-Reisen Arena’ tra le squadre di Fonseca e Lopetegui in tempo reale

La Roma affronta il Siviglia in una gara di sola andata in campo neutro a Duisburg, valida per gli ottavi di finale di Europa League. Da una parte i giallorossi di Fonseca sono arrivati a questo appuntamento dopo essersi piazzati secondi nel proprio girone ed aver eliminato il Gent ai sedicesimi. Dall’altro gli andalusi di Lopetegui hanno vinto il proprio raggruppamento prima di avere la meglio sul Cluj. Chi passa il turno se la vedrà ai quarti con la vincente tra Olympiacos e Wolverhampton. Calciomercato.it vi offre la sfida della ‘Schauinsland-Reisen Arena’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Fernando, Jordan; Ocampos, Suso, En-Nesyri. All. Lopetegui

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca