Giornalismo in lutto, è morto a 96 anni Sergio Zavoli

Grave lutto per il giornalismo italiano: è morto ieri sera a Roma all’età di 96 anni Sergio Zavoli. Giornalista e maestro della tv italiana, ha ideato programmi storici come il ‘Processo alla tappa’, dedicato al Giro d’Italia e il reportage ‘La notte della Repubblica’. Fu presidente Rai dal 1980 al 1986 e presidente della commissione di Vigilanza, dal 2009 al 2013. Nato a Ravenna il 21 settembre 1923, è cresciuto a Rimini e tra i suoi amici più cari c’era Federico Fellini. Dal 1947 fa il suo ingresso in Rai e fu tra gli inventori (con Roberto Bortoluzzi e Guglielmo Moretti) di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’. Domani sarà allestita la sua camera ardente, probabilmente in Senato, per poi essere tumulato a Rimini.

