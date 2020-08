Le ultime sul calciomercato Ascoli direttamente da ‘Seriebnews.com’

Aria di rivoluzione in casa Ascoli. In arrivo Morgan De Sanctis per ricoprire il ruolo di Direttore generale, mentre per la panchina della Primavera l’obiettivo è ‘clamoroso’. LEGGI QUI PER CONOSCERE I DETTAGLI!