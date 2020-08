Casillas, UFFICIALE il ritiro: l’annuncio sui social

Iker Casillas, a 39 anni, dice basta al calcio giocato: ritiro per l’ex portiere del Real Madrid, il toccante annuncio sui social network

Si ritira una leggenda del calcio spagnolo e internazionale. Dice basta al calcio giocato Iker Casillas, a 39 anni. Campione del mondo e due volte campione d’Europa con la Spagna, a lungo al Real Madrid, dal 2015 militava al Porto, ma lo scorso anno era stato vittima di un infarto. In questa stagione, non era mai tornato in campo. Su Twitter, il commovente annuncio dell’ex estremo difensore: “L’importante è il percorso e le persone che ti accompagnano, non la destinazione verso cui ti porta, perché con il lavoro e lo sforzo questa arriva da sola. E penso di poter dire, senza esitazione, che è stato il percorso e la destinazione sognata”.