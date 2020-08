SONDAGGIO CM.IT – Inter, addio Conte: ecco il sostituto ideale!

La rottura tra l’Inter e Conte può portare all’addio del tecnico salentino: gli utenti di Calciomercato.it votano il sostituto su Twitter

Situazione complessa in casa Inter, con la frattura tra la società nerazzurra e il tecnico Conte dopo lo sfogo di quest’ultimo contro l’Atalanta. Una separazione a fine stagione sarebbe clamorosa ma a questo punto non sorprendente. Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti, con un sondaggio su Twitter, quale sarebbe il sostituto ideale dell’attuale allenatore. Sondaggio molto equilibrato, in cui la sponda il ‘Cholo’ Simeone (33,1%), vecchia gloria dei nerazzurri del cui arrivo in panchina si parla da tempo. A poca distanza Allegri, che raccoglie il 29,7% delle preferenze. Più staccato il ritorno del grande ex Mourinho (19,9%), in ultima posizione Pochettino votato solo dal 17,4%.