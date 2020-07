Il PSG vince la Coppa di Lega, ma è allarme infortuni: Icardi, Kurzawa e Thiago Silva

Il PSG ha battuto il Lione nella finale di Coppa di Lega francese, ma Tuchel deve fare i conti con nuovi problemi fisici per Icardi, Kurzawa e Thiago Silva

Il PSG ha vinto ai calci di rigore (6-5) la Coppa di Lega francese, ma la gioia per il trionfo con il Lione potrebbe costare carissima ai transalpini in vista del match di Champions League contro la lanciatissima Atalanta di Gasperini. Durante la sfida, infatti, Icardi, Thiago Silva e Kurzawa hanno dovuto abbandonare il campo per diversi problemi fisici.

L’argentino è stato sostituito al minuto 58 e si è accomodato in panchina con una vistosa fasciatura alla coscia destra, il terzino al 70esimo è stato sostituito da Kehrer ed ha abbandonato il terreno di gioco lamentando un fastidio alla parte posteriore della coscia destra.

Il brasiliano è quello che preoccupa di meno, visto che è uscito preventivamente all’inizio dei supplementari per evitare di aggravare un fastidio muscolare che, in ogni caso, non lascia tranquilli. Situazioni comunque da monitorare per Tuchel, che contro i bergamaschi dovrà già fare a meno di Mbappé “salvo miracoli”, come ha detto lo stesso l’allenatore.

