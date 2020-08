Rocchi ha arbitrato questa sera l’ultima partita in Serie A. L’arbitro di Firenze si ritira dopo 263 gare nel massimo campionato

Juventus e Roma rendono omaggio a Gianluca Rocchi, che questa sera ha arbitrato l’ultima gara in carriera in Serie A prima del ritiro. ‘Guard of honour’ dei giocatori in campo per il fischietto di Firenze, che ha ricevuto gli applausi anche dei dirigenti e dello staff in panchina. I capitani Chiellini e Perotti hanno consegnato le maglie delle rispettive squadre come ricordo a Rocchi, che dopo il breve discorso e i ringraziamenti alle due squadre è stato ‘schiumato’ da Cuadrado tra le risate generali. L’arbitro di Firenze chiude la sua carriera con 263 gare arbitrate nel massimo campionato.