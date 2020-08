Problemi in avvio di Atalanta-Inter: ospiti in vantaggio con D’Ambrosio e i padroni di casa che hanno dovuto sostituire Gollini per infortunio

Non una partenza ottima per Pierluigi Gollini: da una sua incertezza è nato il vantaggio dell’Inter sul campo dell’Atalanta poi dopo qualche minuto il forfait per un colpo ricevuto. Il portiere dei bergamaschi è stato costretto a chiedere il cambio e al suo posto Gasperini ha fatto entrare Sportiello.

Ansia ora per quello che potrà essere la gravità del problema fisico avuto dall’estremo difensore. Tra 11 giorni c’è il quarto di finale di Champions contro il Psg e l’Atalanta spera di riuscire a recuperare il suo numero 1. Gollini ha saltato già la gara di Valencia, sostituito anche in quell’occasione da Sportiello: esito positivo ma di certo in casa atalantina nessuno spera nella replica. Attesi gli accertamenti dei prossimi giorni anche se – come riferisce ‘DAZN’ dovrebbe trattarsi di una forte conclusione.