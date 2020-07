Cina, El Shaarawy sospeso dallo Shanghai Shenhua: il motivo

In Cina fa discutere il caso El Shaarawy, l’attaccante ex Milan e Roma è stato sospeso dallo Shanghai Shenhua: ecco perché

Problemi, in Cina, per Stephan El Shaarawy. L’attaccante, in forza allo Shanghai Shenhua, è stato sospeso dal suo club, saltando l’ultima partita di campionato contro lo Shenzhen. Secondo il ‘The Paper in Shanghai’, il motivo sarebbe da ricondurre a motivi disciplinari. Non sarebbe stato infatti apprezzato l’atteggiamento del ‘Faraone’ nella gara precedente contro il Guangzhou Evergrande. Sostituito al 55′, ha infilato subito la via degli spogliatoi, visibilmente scontento. Questo gli ha causato l’esclusione. L’ex Milan e Roma è stato cercato da squadre italiane negli scorsi mesi, con contatti confermati da lui stesso.