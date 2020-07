Calciomercato, Fernando Morientes sbarca in Italia

L’ex attaccante del Real Madrid Fernando Morientes sbarca in Italia: sarà dirigente del Capri, società che milita nel campionato di Eccellenza

Fernando Morientes sbarca in Italia. L’ex attaccante del Real Madrid arriva nel nostro Paese: il Racing Capri ha ufficializzato il suo ingaggio come direttore tecnico. Lo spagnolo è stato anche presentato e ha spiegato le motivazioni della sua scelta: “Per me si tratta di un’esperienza importante a livello personale e professionale. Vorrei poter trasmettere quanto imparato in 17 anni di carriera: valori come abnegazione, umiltà, lavoro di squadra”.

Morientes non si spaventa della partenza dall’Eccellenza: “Il progetto crescerà e daremo ai giovani l’occasione di diventare dei calciatori”. Dopo un inizio di carriera da allenatore non positivo, l’ex attaccante non ha smesso di pensare alla panchina: “Mi piace gestire una squadra, ma anche essere un punto di riferimento per una società che vuole creare allenatore con la mia stessa idea di calcio”.

Morientes poi racconta un retroscena del passato: “Tante squadre italiane mi hanno cercato, la Roma è stata la più vicina ad acquistarmi”.