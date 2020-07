Pagelle e tabellino di Sampdoria-Milan, match del Marassi valido per la 37esima giornata di Serie A

Il Milan cala il poker grazie ad un super Ibrahimovic. Doppietta per lo svedese, che manda in gol anche Calhanoglu. Del giovane Askildsen e di Leao le altre reti del match che fissano il risultato sul 4-1

Ecco i voti:

SAMPDORIA

Falcone 7 – Se la Samp non affonda nel primo tempo è merito suo. Tantissime belle parate, quella con il piede destro su Rebic particolarmente efficace. Nella ripresa affonda ma non può farci nulla

Bereszynski 5 – Sono dolori dalla sua parte. Rebic e Theo Hernandez lo mandano in confusione fin da subito

Yoshida 4,5 – Affonda come il resto della retroguardia. Impossibile contrastare Zlatan.

Colley 4 – Pronti via e si perde subito Ibrahimovic. Dietro, con l’attacco del Milan è davvero complicato. Nel secondo tempo con lo svedese non la vede mai

Augello 5 – Il Milan dalla sua parte spinge meno e di conseguenza non soffre tantissimo. Ci si aspettava però un contributo maggiore in zona gol

Depaoli 5 – La sua partita finisce dopo 45 minuti, non riuscendo a dare una mano alla squadra. Dal 46′ Leris 5 – Non riesce a fare meglio del compagno, spinge poco e non dà una mano dietro come dovrebbe

Linetty 5,5 – E’ quello che del centrocampo ci prova di più ma non basta. Dal 74′ Askildsen 7 – Trova un eurogol fantastico contro Donnarumma, che dà un senso alla partita

Vieira 4,5 – Fatica non poco contro la mediana rossonera. Dal 75′ Bertolacci s.v.

Jankto 5,5 – Si mette a servizio della squadra, sfiora pure il gol.

Ramirez 6 – Bravo tra le linee, ci prova come può. E’ tra i migliori ma lo scontro contro Rebic costringe Ranieri a tirarlo fuori. Dal 45′ Maroni 4,5 – Sparisce subito tra le maglie nere del Milan, poi si fa ipnotizzare da Donnarumma dal dischetto.

Quagliarella 6 – Nel primo tempo non la vede quasi mai, poi è Donnarumma, per ben 2 volte, a negargli la gioia del gol. Dal 74′ Gabbiadini 5,5 – Subito ha la palla per il gol ma spreca malamente.

All. Ranieri 5 – Schiera la sua solita Sampdoria ordinata. Troppo poco contro questo Milan.

MILAN

Donnarumma 7 – Ci mette i guantoni due volte su Quagliarella, poi dice no a Maroni dal dischetto!

Calabria 6 – Partita ordinata per il terzino, che mostra di essere in crescita. Dal 62′ Castillejo 6 – Ci mette tanta corsa e una voglia matta di timbrare il cartellino

Kjaer 6 – Nessuna sbavatura, fino al rigore causato per un’ingenuità non da lui. Calo di concentrazione che può starci

Gabbia 6,5 – Vicino a Kjaer cresce, il giovane centrale sforna così un’ottima partita

Hernandez 7 – Quando mette il turbo fa davvero paura. I suoi compagni stasera non sfruttano gli assist come dovrebbero.

Kessie 6 – In pieno controllo della partita, non è costretto a strafare. Dal 79′ Biglia s.v.

Bennacer 6 – Solito ottimo match dell’algerino, bello a vedere sia in fase di recupero che di impostazione. Poi perde il pallone che permette ad Askildsen di trovare la rete

Saelemaekers 5,5 – Ci mette tanta corsa ma non è preciso, spara alto un ottimo servizio di Theo. Fa spesso la gioca sbagliata.

Calhanoglu 7,5 – Parte più lentamente del solito, poi da vero numero dieci inizia a far girare la palla. Un assist e un gol che certificano il grande momento del turco. Dal 62′ Bonaventura 6 – Ormai riesce ad entrare in partita come pochi. Impatto sempre positivo dell’esperto centrocampista.

Rebic 6,5 – Corre tanto, come al solito, serve un assist al bacio per Ibra. Poi rischia grosso scontrandosi con Ramirez. Dal 45′ Leao 6,5 – Ha una voglia immensa, spesso va fuori giri, allo scadere cala il poker

Ibrahimovic 8 – Se lo lasci solo ti punisce, sfrutta al massimo l’assist di Rebic e sblocca la partita. Poi tantissime belle giocate, con l’assist per Hakan, che ricambia permettendogli la doppietta. E’ sempre al servizio per la squadra e dimostra ancora una volta che il Milan ha bisogno di lui. Dal 79′ Paqueta s.v.

All. Pioli 7,5 – Il Milan è tanta roba, gioca e segna come nessuno. I rossoneri sono la migliore squadra del post lockdown e il merito è suo.

Pasqua 6 – Partita facile da gestire per il fischietto di Tivoli. Sbaglia in occasione del gol di Calhanoglu e del rigore della Samp, ma la VAR gli dà una mano

TABELLINO

Sampdoria-Milan 1-4

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Linetty, Vieira, Jankto; Ramirez, Quagliarella. A disp.: Audero; Ferrari, Murru, Rocha, Tonelli; Askildsen, Bertolacci, Leris; Bonazzoli, Gabbiadini, La Gumina, Maroni. All.: Ranieri.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Ibrahimović. A disp.: Begović, A. Donnarumma; Duarte, Laxalt; Biglia, Bonaventura, Brescianini, Krunić, Paquetá; Castillejo, Leão, Maldini. All.: Pioli.

Arbitro: Pasqua di Tivoli

GOL: 4′ e 58′ Ibrahimovic, 53′ Calhanoglu, 87′ Askildsen, 92′ Leao

AMMONIZIONI: 35′ Bereszynski (S), 51′ Rebic (M)

ESPULSIONI: