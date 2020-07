Il Verona di Ivan Juric ospita, per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, la retrocessa Spal di Gigi Di Biagio

Scontro tra due squadre che non hanno più obiettivi quello tra Verona e Spal. I gialloblu di Ivan Juric, reduci dalla pesante sconfitta casalinga per 5-1 contro la Lazio, veleggiano serenamente al nono posto in classifica a quota 46 punti. Di contro, i ferraresi di Gigi Di Biagio, che arrivano all’appuntamento dopo il pareggio interno col Torino, sono desolatamente ultimi in classifica e già retrocessi da settimane. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Bentegodi’.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-SPAL

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Faraoni, Gunter, Dimarco; Borini, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

SPAL (3-5-1-1): Thiam; Cionek, Vicari, Bonifazi; D’Alessandro, Missiroli, Valdifiori, Dabo, Fares; Di Francesco; Petagna. All. Di Biagio

CLASSIFICA SERIE A: