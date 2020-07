DIRETTA Serie A, Udinese-Lecce: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Dacia Arena’ tra le squadre di Gotti e Liverani in tempo reale

L’Udinese e il Lecce si affrontano in una gara valida per la 37esima giornata del campionato di Serie A, penultimo turno del girone di ritorno. Da una parte i bianconeri di Gotti, già aritmeticamente salvi, vanno a caccia della terza vittoria consecutiva. Dall’altro i giallorossi di Liverani sono costretti a vincere e sperare che il Genoa non faccia altrettanto per evitare la retrocessione matematica in B. All’andata i friulani si imposero 1-0. Calciomercato.it vi offre la sfida della ‘Dacia Arena’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka. All. Gotti

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Mancosu, Petriccione, Barak; Falco, Saponara; Lapadula. All. Liverani

