Calciomercato Serie A, Hulk annuncia: “Ho offerte in Italia”

L’esperto centravanti brasiliano si svincolerà dallo Shanghai SIPG a dicembre. Tante proposte: possibile ritorno al Porto

Compiuti 34 anni sabato scorso, Givanildo Vieira de Sousa, meglio conosciuto come Hulk, non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Attualmente in forza ai cinesi dello Shanghai SIPG, con cui è in scadenza di contratto a dicembre, il centravanti brasiliano ha già fatto sapere che non rinnoverà ed è alla ricerca di una nuova avventura. Le pretendenti non mancano: “Sto ascoltando tutte le proposte che arrivano dal Brasile e dall’Europa: ho offerte in Turchia, Portogallo, Inghilterra, Spagna, Italia e Germania – ha detto Hulk a ‘Lance’ – Anche una dalla Cina. Ogni giorno arriva una nuova chiamata. Ma non metterò l’aspetto economico davanti a quello sportivo: sto parlando con Dio per prendere la decisione migliore per continuare la mia carriera ed essere felice”.