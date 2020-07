Serie A, Inter-Napoli 2-0: D’Ambrosio-Lautaro, Conte torna secondo!

L’Inter di Antonio Conte si impone contro il Napoli e si riprende il secondo posto in classifica. A San Siro in gol D’Ambrosio e Lautaro Martinez

L’Inter risponde all’Atalanta e si riprende il secondo posto in classifica. A San Siro, la squadra di Antonio Conte batte il Napoli di Gennaro Gattuso con un gol per tempo. Prima ci pensa D’Ambrosio a battere Meret su servizio di Biraghi; nella ripresa Lautaro Martinez, subentrato a Sanchez, si mette in proprio e con un tiro da fuori area trova il raddoppio. Gli azzurri per lunghi tratti fanno la partita ma senza riuscire a trovare il gol anche per via di una giornata più che positiva di Handanovic.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Inter-Napoli 2-0: 11′ D’Ambrosio, 74′ Lautaro Martinez

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 83 punti; Inter* 79; Atalanta* 78, Lazio 75; Roma 64; Milan 60; Napoli* 59; Sassuolo 48; Verona, Bologna e Parma* 46; Fiorentina 43; Udinese e Cagliari 42; Sampdoria 41; Torino 39; Genoa 36; Lecce 32; Brescia 24; Spal 20

*Una partita in più