Coronavirus, stabili i nuovi contagi: i dati del 28 luglio

Il bollettino sul coronavirus del 28 luglio: stabile il numero dei contagi, mentre crescono i decessi rispetto a ieri

Resta stabile il numero di nuovi contagi: dopo i 170 casi di ieri, oggi si sono registrati 181 nuovi positivi, come riportato dal bollettino sul coronavirus relativo al 28 luglio. In totale si è arrivati a 246.488 da inizio epidemia, dei quali 12.609 attualmente attivi (+28). Di questi 11.820 sono in isolamento domiciliare (+24), 749 ricoverati con sintomi (+9) e 40 in terapia intensiva (-5). Aumenta, purtroppo, il numero dei decessi: nelle ultime ore sono 11 con un totale che arriva a 35.123. Per quel che riguarda i guariti, invece, nelle ultime 24 ore sono stati 163 per un totale che ha toccato quota 198.756. A livello regionale si segnala un decesso in Lombardia dopo quattro giorni senza morti, mentre i contagi nelle ultime ventiquattro ore sono stati 53.