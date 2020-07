Calciomercato Juventus, Paratici ha parlato nel prepartita con la Sampdoria del futuro di Sarri e dei giudizi sul tecnico bianconero

Nel prepartita di Juventus-Sampdoria, Fabio Paratici ha parlato della situazione bianconera e del futuro di Maurizio Sarri. “Merita il suo posto qui – ha spiegato a ‘Sky Sport’ – Per quello che ha fatto in carriera e per essere stato protagonista in questa stagione. Il nono scudetto va ancora vinto sul campo, non abbiamo preparato una festa, ma siamo concentrati su questa gara e sulle ultime. Siamo abituati alle critiche, in questo periodo però le gare hanno grandi anomalie. La Champions League non può essere presa come metro di giudizio della stagione. Ci sono incognite difficili da calcolare adesso, dovremo arrivarci in buona condizione, magari senza infortuni”.