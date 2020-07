Calciomercato Inter, altro attacco di Conte | Zhang riflette sul futuro

Anche nella serata di ieri, Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha lanciato un monito alla società nerazzurra, in questo caso vista la situazione legata al futuro di Alexis Sanchez

Anche nel post partita della vittoria contro il Genoa, Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha lanciato un’altra frecciata alla società nerazzurra, più volte beccata dall’ex manager del Chelsea nell’arco di questa stagione. In questo caso, l’oggetto del discorso è legato al futuro di Alexis Sanchez, attaccante di proprietà del Manchester United, che potrebbe non essere a disposizione dell’allenatore leccese in vista dell’Europa League.

L’ennesima stoccata di Conte. Una strategia comunicativa che, ai vertici nerazzurri, in particolare alla famiglia Zhang, non piace particolarmente senza dimenticare inoltre il tema legato a Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è da tempo sul taccuino della governance nerazzurra e, in caso di ribaltoni clamorosi, potrebbe essere proprio lui il nome in pole per la panchina.

