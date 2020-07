Xavi positivo al coronavirus | “Rimarrò isolato. Ci vediamo presto”

L’ex stella del Barcellona Xavi ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus. Attualmente lo spagnolo è alla guida dei qatarioti dell’Al-Sadd

Xavi positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso spagnolo, ex stella del Barcellona attualmente alla guida dell’Al-Sadd: “Pochi giorni fa sono risultato positivo al Covid-19”, ha detto prima di annunciare la sua assenza nella gara di stasera contro l’Al-Khor valevole per la Qatar Stars League. “David Prats sarà al mio posto come capo dello staff tecnico”, ha sottolineato, come riporta il club qatariota su Twitter – Fortunatamente mi sento bene, ma rimarrò isolato fino a quando non sarà tutto chiaro. Statemi bene e ci vediamo presto in campo”. Di recente si è parlato di Xavi come prossimo tecnico del Barcellona.

Xavi : Today I won’t be able to join my team on their comeback to the official competition. David Prats will be there on my behalf as head of the technical staff – coach to the @alsaddsc reserves. pic.twitter.com/HDvRd9ZN46

