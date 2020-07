Serie A, Napoli-Sassuolo 2-0: Hysaj, Allan e record di gol annullati

Napoli-Sassuolo, anticipo del sabato sera della 36a giornata di Serie A, termina con il punteggio di 2-0: gol di Hysaj ed Allan quattro reti annullate ai neroverdi

Il Napoli batte il Sassuolo 2-0 e incamera tre punti, anche grazie al Var: quattro i gol annullati, per fuorigioco, ai neroverdi. Pronti, via e il Napoli passa subito con un marcatore a sorpresa. E’ Hysaj ad andare alla conclusione e a infilare Consigli: prima rete in carriera per il terzino albanese. Il Sassuolo ci mette un po’ per riprendersi e Insigne ha la palla del 2-0 ma, imbeccato da Zielinski, manda fuori a tu per tu con il portiere. I neroverdi entrano in gara e vanno in gol per due volte con Djuricic ma la gioia è cancellata dal Var che annulla per fuorigioco.

Nella ripresa ci prova subito Zielinski, ma è bravo Consigli a deviare in angolo. Il Napoli però in difesa soffre troppo Ospina per altre due volte deve raccogliere la palla in fondo alla rete: prima Caputo, poi Berardi vanno in gol, ma ancora una volta il Var annulla. Quattro reti annullate e il risultato non cambia. Ci va vicino Politano ma è il palo a dire di no. Il 2-0 però arriva nel finale con Allan: vince il Napoli, ma il Sassuolo non demerita.

NAPOLI-SASSUOLO 2-0: 8′ Hysaj (N), 23′ Allan (N)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 80 punti; Inter 76*; Atalanta 75*; Lazio 72; Roma 61; Milan 60*; Napoli* 59; Sassuolo* 48; Verona, Parma* 46; Fiorentina e Bologna 43; Cagliari 42; Sampdoria 41; Udinese 39; Torino 38; Genoa* 36; Lecce 32; Brescia* 24; Spal 19

* una partita in più