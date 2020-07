Genoa-Inter finisce con la vittoria dei nerazzurri: decisive le reti dei due attaccanti, Lukaku e Sanchez. Conte sale al secondo posto

Un gol per tempo e l’Inter archivia la pratica Genoa: i nerazzurri si impongono 2-0 a Marassi contro la formazione di Nicola e sorpassano l’Atalanta al secondo posto in classifica. Ora Conte è a -4 dalla Juventus che domani dovrà vincere contro la Sampdoria per conquistare matematicamente lo scudetto. E’ Lukaku ad aprire il match al 34′: la rete del belga sblocca il risultato e mette la gara in discesa per l’Inter. Nella ripresa il Genoa prova a riprendere il risultato ma nel finale crolla: prima Sanchez poi ancora Lukaku consegnato i tre punti ai nerazzurri.

GENOA-INTER 0-3: 34′ Lukaku (I), 83′ Sanchez (I), 94′ Lukaku (I)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 80 punti; Inter 76*; Atalanta 75*; Lazio 72; Roma 61; Milan 60*; Napoli 56; Sassuolo 48; Verona, Parma* 46; Fiorentina e Bologna 43; Cagliari 42; Sampdoria 41; Udinese 39; Torino 38; Genoa* 36; Lecce 32; Brescia* 24; Spal 19

* una partita in più