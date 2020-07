Le pagelle del primo tempo di Napoli-Sassuolo, gara valida per la 36a giornata del campionato di Serie A: Hysaj, che prodezza!

Napoli-Sassuolo che si apre con il primo gol (e che gol!) di Hysaj dopo 192 presenze in maglia azzurra e 231 complessive in A. Un match molto vivace, con molte occasioni da gol e qualche errore abbastanza clamoroso, come ad esempio il tiro a colpo sicuro di Insigne che sfiora il palo. L’albanese, rete a parte, è letteralmente scatenato e dialoga in continuazione con il suo capitano e Zielinski, fra i migliori anche loro. In casa Sassuolo una grossa distrazione dell’asse di centro-destra sul vantaggio azzurro ma poi pian piano i ragazzi di De Zerbi – con Djuricic particolarmente ispirato – vengono fuori: due reti annullate per fuorigioco, ma il Napoli aveva ballato pericolosamente.

Napoli-Sassuolo, le pagelle del primo tempo: Muldur e Berardi soffrono

NAPOLI

Ospina 6,5

Di Lorenzo 6

Manolas 5,5

Koulibaly 6

Hysaj 7

Fabiàn 6

Lobotka 6

Zielinski 6,5

Callejon 6

Milik 6

Insigne 6

SASSUOLO

Consigli 6

Muldur 5,5

Marlon 5,5

Ferrari 6

Rogerio 6

Magnanelli 5

Locatelli 5,5

Berardi 5,5

Djuricic 6,5

Traoré 6

Caputo 6