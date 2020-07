Napoli-Sassuolo, gara valida per la 36a giornata di Serie A: l’anticipo serale del sabato con due compagini che hanno ormai poco da chiedere al campionato

Napoli e Sassuolo, senza più molto da chiedere al campionato, si affrontano nel match serale del sabato di Serie A. La gara, valida per la 36a giornata di Serie A, sarà per gli azzurri una tappa di avvicinamento alla sfida Champions con il Barcellona, mentre per i neroverdi l’occasione per provare a rendere ancora migliore la classifica del campionato. Calciomercato.it vi offre la diretta di Napoli-Sassuolo.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-SASSUOLO

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Fabian, Lobotka, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo. All. De Zerbi

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 80 punti; Inter 76*; Atalanta 75*; Lazio 72; Roma 61; Milan 60*; Napoli 56; Sassuolo 48; Verona, Parma* 46; Fiorentina e Bologna 43; Cagliari 42; Sampdoria 41; Udinese 39; Torino 38; Genoa* 36; Lecce 32; Brescia* 24; Spal 19

* una partita in più