PAGELLE E TABELLINO MILAN-ATALANTA 1-1: magico Calhanoglu, Malinovskyi-Biglia disastrosi

Pagelle e tabellino di Milan-Atalanta, match di San Siro valido per la 36esima giornata di Serie A

Il Milan, avanti con un super gol su punizione di Calhanoglu, si fa riprendere dall’Atalanta con Zapata. Ottima la prova del turco, così come quella di Donnarumma, protagonista dei rossoneri con il rigore parato a Malinovskyi, male non solo dal dischetto.

Ecco i voti:

MILAN

Donnarumma 7 – Intuisce il lato e dice no dal dischetto a Malinovskyi. Poi non viene più impegnato.

Calabria 6 – Perde il duello fisico (ma è normale) con Zapata in occasione del gol subito, poi la sua prova è positiva.

Kjaer 6,5 – Zapata gli sta lontano preferendogli gli altri difensori. Il danese conferma di essere un punto di forza per questo Milan.

Gabbia 6 – Appare insicuro, con Zapata non è facile per nessuno, cresce con l’andare della partita, riuscendo a strappare la sufficienza.

Laxalt 6 – Ancora una prova attenta dell’uruguaiano, non è Theo Hernandez. Pensa più alla fase difensiva e meno a quella offensiva.

Kessie 6,5 – Non soffre l’assenza di Bennacer. Riesce a mettere ordine e con i ritmi dell’Atalanta non è certo facile.

Biglia 4,5 – Un disastro, procura un rigore da giocatore inesperto. Sbaglia anche le cose più semplici. L’assenza di Bennacer pesa come un macigno. Dal 60′ Krunic 6 – Ha un altro passo rispetto all’argentino e il Milan ne giova.

Saelemaekers 5,5 – Pioli gli chiede soprattutto la fase difensiva, per limitare Gosens e ci riesce. Quando può spingersi in avanti non è preciso e spreca una buona occasione da gol. Dal 69′ Castillejo 5,5 – Rientra dall’infortunio e ha tanta voglia di fare ma spesso va fuori giri

Calhanoglu 7 – Corona il suo momento magico con una punizione fantastica, come i vecchi tempi. Una partita di sacrificio e tante altre cose buone. Dal 60′ Bonaventura 6,5 – Entra in partita, colpisce un palo clamoroso.

Rebic 6 – Parte fortissimo mettendo spesso in difficoltà la difesa avversaria. Cala nella ripresa, avendo finito la benzina. Dal 60′ Leao 6,5 – Pronti e via e serve un assist al bacio a Saelemaekers che spreca. Si accende subito. In contropiede si rende ancora pericoloso con la sua velocità.

Ibrahimovic 6,5 – Torna a giocare per la squadra, facendo a sportellate con la difesa avversaria. Vince ogni sfida aerea, anche in fase difensiva.

All. Pioli 6,5 – Cambia qualcosa per limitare Gosens e ci riesce. Giocare contro questa Atalanta non è facile. Il Milan ci riesce bene, anche se spesso soffrendo.

ATALANTA

Gollini 5,5 – Sorpreso sul calcio di punizione, comunque difficile da intercettare, di Calhanoglu. Ma la palla era indirizzata sul suo palo. Bene il resto della gara.

Toloi 6 – Non disdegna il corpo a corpo e il pressing alto. Difficile contro un Rebic ispirato però e l’ammonizione lo condiziona un po’. Sostituito anche per via del giallo. Dal 46’ Sutalo 6 – Un paio di discese importanti che denotano una certa personalità. Potrebbe trovare più spazio in futuro.

Caldara 6,5 – Tiene botta su un cliente come Ibrahimovic. Non è poco.

Djimsiti 6 – Fa il suo senza sbavature. Non rischia nulla.

Hateboer 5,5 – Poca corsa in attacco per lui, che appare un po’ troppo timido nello stadio in cui regalò una splendida doppietta contro il Valencia.

de Roon 5,5 – Sbaglia qualcosa di troppo in fase di impostazione. Non è il solito geometra lucido.

Freuler 6 – Riesce anche ad affacciarsi lì davanti in una sortita offensiva. Prezioso nei contrasti a centrocampo, anche se sottotono rispetto ai soliti standard. Dal 68’ Pasalic 5,5 – Non riesce ad incidere nello spezzone di gara che il tecnico gli concede. Poco convinto.

Gosens 6 – Un po’ spento in fase offensiva. Mantiene molto la posizione, ma senza rischiare nulla. Dal 68’ Castagne 6 – Bene in fase difensiva dove contiene le scorribande rossonere. Prova a spingersi anche in avanti, ma i compagni, stanchi, non lo supportano granché.

Gomez 6,5 – Si accende a tratti, ma quando lo fa mette in apprensione la retroguardia rossonera. Un paio di spunti e giocate di livello. Dall’89’ Colley s.v.

Malinovskiy 4,5 – Guadagna il calcio di rigore del potenziale 1-1, ma Donnarumma lo ipnotizza e lui in ogni caso calcia male per impensierire seriamente il portiere rossonero. Poi si spegne. Dal 57’ Muriel 6 – Due progressioni pericolose, ma manca sempre il guizzo giusto quando serve: l’assist decisivo o il tiro secco.

Zapata 7 – Tocca pochi palloni perché l’assistenza non è delle migliori. Ma quando lo fa costringe Donnarumma alla coraggiosa respinta e poco prima riesce a bucare la rete rossonera con una giocata che mette a nudo tutta la sua forza fisica.

All. Gritti 6 – Sostituisce Gasperini squalificato. Ma i cambi, che tuttavia non riescono a favorire lo sprint finale dei bergamaschi, sono decisi dalla regia di Gasperini.

TABELLINO

Milan-Atalanta 1-1

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Gabbia, Laxalt; Kessie, Biglia; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Ibrahimović. A disp.: Begović, A. Donnarumma; Duarte; Bonaventura, Brescianini, Krunić, Olzer, Paquetá; Castillejo, Colombo, Leão, Maldini. All.: Pioli.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata. A disp.: Sportiello, Rossi; Sutalo, Tameze, Palomino, Cyzborra, Muriel, Da Riva, Castagne, Bellanova, Pašalić, Colley. All.: Gasperini.

Arbitro: Doveri

GOL: 14′ Calhanoglu (M), 34′ Zapata (A)

AMMONIZIONI: 24′ Biglia (M), 36′ Toloi (A)

ESPULSIONI: