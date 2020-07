Lazio-Cagliari chiuderà il programma della trentacinquesima giornata di Serie A, in una sfida tra due squadre che hanno ben poco da chiedere alla classifica

Passata alla storia nel girone d’andata per il lunghissimo recupero terminato solamente con il gol vittoria biancoceleste, la sfida tra Lazio e Cagliari ha una valenza limitata ai fini della classifica. La sconfitta in casa della Juve ha definitivamente tramortito le già poche speranze scudetto dei padroni di casa, mentre i sardi, nonostante le sei gare consecutive senza vittoria, sono già salvi. Tanti, invece, gli obiettivi individuali. A partire dalla lotta per il capocannoniere di Serie A che coinvolge in prima persona Ciro Immobile. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni Lazio-Cagliari

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

CAGLIARI: (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Faragò, Nandez, Rog, Ionita, Mattiello; Simeone, Joao Pedro.

CLASSIFICA SERIE A: