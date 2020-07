Le pagelle del primo tempo della partita tra Parma e Napoli, anticipo della 35esima giornata di Serie A

Partita davvero brutta al Tardini, quella fra Parma e Napoli. Una gara giocata a ritmi da dopolavoro e senza vere occasioni di rilievo se non il rigore (molto generoso) dato in pieno recupero e trasformato da Caprari. Anzi, spiccano alcuni errori marchiani come il folle retropassaggio di Allan che per poco non manda Karamoh a rete e la scarsa vena degli attaccanti, da una parte e dall’altra. Lozano, in particolare, sembra un pesce fuor d’acqua.

PARMA

Sepe 6

Darmian 6

Dermaku 6,5

Bruno Alves 6

Pezzella 6

Grassi 6

Brugman 6

Kurtic 6

Siligardi 6

Caprari 6

Karamoh 5

NAPOLI

Meret 6

Di Lorenzo 5,5

Maksimovic 5,5

Koulibaly 6

Mario Rui 5,5

Allan 5

Demme 5,5

Fabian 5,5

Politano 5,5

Lozano 5

Insigne 5,5