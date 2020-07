Voti e tabellino del primo tempo di Inter-Fiorentina, match valido per la 35esima giornata del campionato di Serie A

Si chiude a reti inviolate il primo tempo di Inter-Fiorentina. Nel complesso una sola squadra in campo, l’Inter domina in lungo e in largo, unico rammarico non aver sfruttato nel migliore dei modi l’occasione capitata sui piedi di Lukaku. Fiorentina lenta e troppo debole in uscita, perde innumerevoli palloni a centro campo. Terracciano, migliore tra i suoi tiene in gara la squadra. Cambio obbligato per Conte che perde De Vrij per un problema muscolare.

INTER

Handanovic – 6

D’Ambrosio – 6

De Vrij – 6 Dal 23’ Ranocchia -6

Godin – 6

Candreva – 6,5

Barella – 6,5

Gagliardini – 6

Young – 6

Eriksen – 6

Lukaku – 6

Sanchez – 6

All. Conte – 6

FIORENTINA

Terracciano – 6,5

Milenkovic – 6

Pezzella – 6

Caceres – 6

Venuti – 6

Castrovilli – 5,5

Badelj – 5,5

Duncan – 6

Dalbert – 5,5

Cutrone – 5,5

Ribery – 6

All. Iachini – 5,5

Arbitro Giacomelli – 6

TABELLINO

INTER-FIORENTINO:0-0

INTER (3-4-1-2):Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij ( 23’ Ranocchia), Godin; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez. A disp.: Padelli, Skriniar, Bastoni, Pirola, Biraghi, Moses, Borja Valero, Agoume, Brozovic, Esposito, Lautaro. All. Conte.

FIORENTINO (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Badelj, Duncan, Dalbert; Cutrone, Ribery. A disp.:Brancolini, Terzic, Ceccherini, Igor, Lirola, Agudelo, Ghezzal, Pulgar, Chiesa, Sottil, Vlahovic, Kouamke. All. Iachini.

Marcatori:

Arbitro: Giacomelli sez. di Trieste

Ammonito: 43’ Ribery (F)

Espulsi: