DIRETTA Serie A, Torino-Verona: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra le squadre di Longo e Juric in tempo reale

Il Torino ospita il Verona in una partita valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte i granata di Longo vanno a caccia di una vittoria che permetterebbe loro di raggiungere quota 40 punti in classifica e salvarsi in anticipo. Dall’altra i gialloblu di Juric vogliono tornare al successo che manca da cinque turni per agganciare il Sassuolo sconfitto ieri all’ottavo posto. All’andata finì con un pareggio 3-3. Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Rincon, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. All. Longo

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Borini, Zaccagni; Salcedo. All. Juric

CLASSIFICA: