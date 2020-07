DIRETTA Serie A, Lecce-Brescia: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ tra le squadre di Liverani e Lopez in tempo reale

Il Lecce e il Brescia si affrontano in uno scontro diretto in chiave salvezza valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Reduci da due sconfitte di fila, i giallorossi di Liverani sono chiamati a vincere per tenere viva la speranza di restare nella massima serie. Dopo la vittoria sulla Spal, invece, le ‘Rondinelle’ di Lopez vogliono bissare il successo dell’andata per rimandare l’aritmetica retrocessione in B. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Rispoli; Barak, Tachtsidis, Majer; Shakov, Mancosu; Lapadula. All. Liverani

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Zmrhal, Tonali, Dessena, Martella; Torregrossa, Donnarumma. All. Lopez

CLASSIFICA: