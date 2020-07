DIRETTA Serie A, derby Sampdoria-Genoa: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre la stracittadina del ‘Ferraris’ tra le squadre di Ranieri e Nicola in tempo reale

La Sampdoria e il Genoa si affrontano in un derby della Lanterna molto delicato valido per la 35esima giornata del campionato di Serie A. Raggiunta l’aritmetica salvezza, i blucerchiati di Ranieri vogliono centrare la quarta vittoria consecutiva per continua a scalare la classifica. I rossoblu di Nicola, invece, sperano di dare seguito al successo sul Lecce per allontanarsi dalla zona retrocessione e vendicare la sconfitta dell’andata. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

GENOA (3-4-1-2): Perin; Romero, Zapata, Masiello; Biraschi, Lerager, Schone, Criscito; Iago Falque; Pandev, Pinamonti. All. Nicola

CLASSIFICA: