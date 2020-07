Calciomercato, derby tra Inter e Milan per James Rodriguez del Real

James Rodriguez è in uscita dal Real Madrid di Zidane e i club interessati non mancano: oltre ai due italiani, torna di moda anche l’Atletico di Simeone

Tornato al Real Madrid la scorsa estate dopo il prestito al Bayern Monaco, James Rodriguez non è riuscito a conquistare la fiducia dell’allenatore Zinedine Zidane, che gli ha concesso solo quattordici presenze in stagione (al netto dei diversi problemi fisici che lo hanno tenuto, spesso, ai box). Il 29enne fantasista, dopo le numerose voci di un anno fa, si appresta adesso a lasciare il club castigliano per trovare continuità altrove nella prossima sessione di calciomercato. E le pretendenti non mancano: stando, infatti, a quanto sostenuto da ‘El Chiringuito de Jugones’, il colombiano sarebbe finito nel mirino di Inter e Milan in vista della prossima stagione.

Ma i club italiani non sarebbero i soli: l’Atletico Madrid di Simeone, che già lo trattò un anno fa insieme al Napoli, sarebbe nuovamente sulle sue tracce, così come il Benfica e il Manchester United. Arrivato in Spagna nel 2014 per 80 milioni di euro dal Monaco, la sua valutazione attuale si aggira sui 25/30 milioni, vista anche la vicina scadenza del contratto (giugno 2021): il suo agente, Jorge Mendes, è al lavoro per trovare una soluzione adeguata.

