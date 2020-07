Recovery fund, intesa raggiunta: 209 miliardi all’Italia

Accordo trovato sul Recovery Fund: peer l’Italia quasi 209 miliardi di euro, di cui 82 a fondo perduto e 127 di prestiti.

Al termine di un lunghissimo vertice durato cinque giorni è stato trovato l’accordo sul Recovery fund. Un accordo che apre la strada all’emissione di debito comune da parte della Commissione europea: “Sono le 6 del mattino – afferma Giuseppe Conte – Siamo all’alba di un vertice lunghissimo, forse abbiamo stabilito il record e superato per durata il vertice di Nizza. Siamo soddisfatti, abbiamo approvato un piano di rilancio ambizioso e adeguato alla crisi che stiamo vivendo”.

L’Italia, come si legge su ‘ilFattoQuotidiano’, è il Paese che più beneficia degli stanziamenti di Next Generation Eu, ben il 28% del totale: 208,8 miliardi, di cui 82 a fondo perduto e 127 di prestiti. 36 miliardi in più rispetto alla proposta originaria della Commissione che per il nostro paese aveva previsto 173 miliardi.

Un piano totale per l’Europa da 750 miliardi, di cui 390 a fondo perduto: “Il Recovery fund che abbiamo approvato è davvero molto consistente. Sono 750 miliardi, dei quali una buona parte andrà all’Italia. Il 28%, parliamo di 209 miliardi – prosegue Conte – Abbiamo anche migliorato l’intervento a nostro favore, se consideriamo la proposta originaria della Commissione Ue e della presidente von der Leyen”.