Inzaghi perde anche Lukaku. Il terzino dato in panchina – secondo la distinta consegnata – non ci sarà. Solo sei i giocatori di movimento a disposizione

Jordan Lukaku non va nemmeno in panchina. Contrariamente a quanto annunciato e scritto sulla distinta, il terzino belga non sarà al fianco di Simone Inzaghi, che ha sempre più gli uomini contati per la sfida di Torino contro la Juventus.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Sono solamente sei i giocatori di movimento che andranno in panchina, oltre i due portieri.