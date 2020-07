Dopo il pareggio di Roma-Inter, Juventus-Lazio può far scorrere i titoli di coda sulla corsa scudetto in caso di vittoria dei bianconeri

Juventus-Lazio chiuderà il programma della trentaquattresima giornata di Serie A e molto probabilmente anche la corsa scudetto in caso di vittoria bianconera. Dopo il 2-2 tra Roma e Inter, Cristiano Ronaldo e compagni hanno l’opportunità di portare a otto i punti di vantaggi sulla seconda in classifica con un successo. Senza lo squalificato Bernardeschi e l’infortunato Chiellini, Maurizio Sarri si trova comunque in considerazioni migliori rispetto a Simone Inzaghi, che nella giornata di ieri ha perso anche Luis Alberto. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Juventus-Lazio

JUVENTUS (4-3-3):Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, Anderson; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 77 punti; Inter 72; Atalanta 71; Lazio* 69; Roma 58; Milan 56; Napoli 56; Sassuolo 48; Verona 45; Bologna 43; Fiorentina 42; Cagliari 42; Sampdoria 41; Parma 40; Torino 37; Udinese 36; Genoa 33; Lecce 29; Brescia 24; Spal 19.

*una partita in meno