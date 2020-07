Calcio, UFFICIALE: non verrà assegnato il Pallone d’Oro 2020

France Football per la prima volta in 64 anni non eleggerà il miglior calciatore dell’anno a causa del coronavirus

Messi o Ronaldo? Nessuno dei due. Anzi, nessuno in assoluto. Il Pallone d’Oro 2020 non verrà assegnato. France Football, la rivista che ha istituito il premio nel 1956, ha appena ufficializzato la decisione di non eleggere il miglior calciatore di quest’anno a causa del coronavirus che ha falsato la stagione di tante squadre. Al suo posto verrà annunciata la formazione con la top11 dei migliori giocatori del 2020. “Riteniamo che un anno così unico non possa e non debba essere trattato come un anno ordinario – ha spiegato Pascal Ferré, caporedattore del settimanale francese – In termini sportivi, solo due mesi (gennaio e febbraio) degli undici generalmente richiesti per formarsi un’opinione e decidere tra i migliori, è troppo poco per valutare e giudicare, dato che le altre partite hanno avuto luogo o avverranno in altre condizioni (a porte chiuse, cinque sostituzioni, Final Eight in Europa con una singola partita) che sono troppo distanti dal solito panorama. Questa scelta non ci incanta, ma mira a proteggere la credibilità e la legittimità di tale premio”.