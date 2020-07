Alla vigilia di Juventus-Lazio, parla Maurizio Sarri, tecnico bianconero, in conferenza stampa: ecco le sue dichiarazioni sul match

Juventus-Lazio è lo snodo cruciale per la corsa scudetto. Bianconeri di Sarri che hanno ancora un buon margine sugli inseguitori, ma che non vincono da tre gare. I campioni d’Italia devono vincere, per rispondere agli ultimi assalti, soprattutto dell’Inter che sta rinvenendo, mentre i biancocelesti, primi antagonisti alla ripresa post Covid, hanno perso terreno. C’è attesa per il match anche per capire la risposta della squadra e dello stesso Sarri, finito in discussione dopo le ultime partite. L’allenatore parla in conferenza stampa, Calciomercato.it la seguirà riportando le sue dichiarazioni principali.

LAZIO – “E’ una grande squadra capace di fare molto bene nella partita secca. Con loro abbiamo sempre fatto fatica in questa stagione, la difficoltà della partita si commenta da sola”.

CRISI – “Abbiamo incontrato squadre in grande condizione nelle ultime partite e lo dimostrano i loro risultati. E poi in questo momento tutti fanno fatica a tenere le gare in mano per 90 minuti. In questo momento giocare con squadre come Atalanta e Sassuolo è dura per tutti, poi le gare in questa fase girano in maniera incomprensibile”.

INFORTUNATI – “Bentancur, de Ligt e Bonucci hanno fatto differenziato, vedremo oggi. Chiellini dovrà stare fermo qualche giorno. Domani vedremo chi sarà in grado di giocare oppure no”.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI