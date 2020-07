Genoa-Lecce è forse la partita più importante in programma oggi, domenica 19 luglio, un autentico scontro salvezza, decisivo per entrambe le squadre

Fari puntati su Marassi nella trentaquattresima giornata di Serie A. Vero e proprio scontro salvezza, Genoa-Lecce è una partita da dentro o fuori per entrambe le squadre, separate da appena un punto in classifica. Sconfitte rispettivamente da Torino e Fiorentina nell’ultimo turno, le due squadre occupano il quartultimo (30 punti) e il terzultimo posto (29 punti) in graduatoria. Una sfida a dir poco delicata che potrebbe indirizzare le sorti stagionali in maniera quasi definitiva. All’andata, la sfida finì 2-2, mentre negli ultimi cinque precedenti a Genova tra campionato e Coppa Italia la squadra pugliese è riuscita a strappare solo un pareggio. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

formazioni Genoa-Lecce

GENOA (3-4-1-2): Perin; Romero, Zapata, Masiello; Criscito, Larager, Schöne, Sturaro; Falque; Pandev, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Dell’Orco; Mancosu, Petriccione, Barak; Saponara, Farias; Babacar. Allenatore: Fabio Liverani.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 77 punti; Inter 71; Atalanta* 71; Lazio 69; Roma 57; Milan 56*; Napoli; Sassuolo* 48; Verona* 45; Bologna 43*; Cagliari* 42; Sampdoria* 41; Parma* 40; Fiorentina 39; Torino 37; Udinese 36; Genoa 30; Lecce 29; Brescia 21; Spal 19

*una partita in più