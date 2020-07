Milan-Bologna, i convocati di Pioli: torna Paqueta

Ecco l’elenco dei convocati diramati da Stefano Pioli in vista della partita di stasera contro il Bologna. Torna dall’infortunio Paqueta

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati in vista di Milan–Bologna, match valevole per la 34esima giornata di Serie A, in programma questa sera a San Siro. Per l’occasione il mister recupera Paqueta, che ha smaltito l’infortunio, e Saelemaekers, che rientra dalla squalifica.

Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione per la sfida delle 21.45:

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Colombo, Ibrahimović, Leao, Rebic.