Leeds, è promozione: Bielsa lo riporta in Premier dopo 16 anni

Il Leeds può festeggiare la promozione in Premier League dopo 16 anni di attesa: la squadra di Bielsa torna tra le grandi

Il Leeds torna tra i grandi. Missione compiuta per Marcelo Bielsa che guida lo storico club inglese in Premier League. Quest’oggi non è stato necessario neanche scendere in campo: con la sconfitta del West Bromwich contro l’Huddersfield, il Leeds ha avuto la certezza matematica di chiudere nei primi due posti il campionato e la festa ha potuto avere inizio. Sedici anni dopo l’ultima apparizione, lo storico club inglese, oggi guidato dall’imprenditore italiano Andrea Radrizzani che ha rivelato la società dalle mani di Massimo Cellino, può sedersi al tavolo dei grandi.

Campionato dominato dall’inizio alla fine per i Leeds che ora, con la certezza della promozione, può pensare alla prossima stagione. Dopo 16 anni di attesa il ritorno in quella Premier League vinta tre volte (l’ultima nel 1992) per una società che negli anni ’70 è stata ad un passo dal vincere la coppa Campioni.