Coronavirus, il bollettino del 17 luglio: calano i decessi

I dati relativi al coronavirus del bollettino del 17 luglio: stabile l’aumento dei positivi, calano i decessi.

Continua a salire stabile l’aumento dei positivi al Coronavirus in Italia. Nel bollettino diramato oggi, il 17 luglio, sono 233 in più i contagiati (ieri erano 230), per un totale di 243.967 persone contagiate. Di queste 35.028 sono decedute (+11; ieri +20) e sono state dimesse 196.483 persone (+237, 0,1.%; ieri +230). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 12.456. A livello regionale, la Lombardia mantiene il triste primato per numero di contagi: sono 95.371 dall’inizio dell’epidemia.

