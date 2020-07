Calciomercato Inter e Juventus, brilla Chiesa | L’addio è più lontano!

Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina di Rocco Commisso, sta ancora vivendo molti dubbi sul suo futuro con la maglia Viola: le ultime sul giocatore di Iachini

Il ‘Corriere dello Sport’, nella sua edizione odierna, fa il punto sul futuro di Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina e gioiello di calciomercato della società guidata da Rocco Commisso. La vittoria di Lecce ha portato via un po’ di nuvole dal cielo dei gigliati ed anche per il giocatore alcune cose potrebbero essere cambiate.

Basti pensare che, se non ci fosse stata l’emergenza Coronavirus, Rocco Commisso avrebbe potuto intavolare la trattativa per il rinnovo del contratto della stella, considerando anche l’ottimo rapporto con il padre Enrico. La situazione Chiesa resta comunque prioritaria in casa Fiorentina, soprattutto per capire quali saranno i prossimi movimenti del club toscano, pronto alla rivoluzione in vista della stagione 2020/2021.

