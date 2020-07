Come raccolto da Calciomercato.it, il Cagliari ha messo gli occhi sul gioiellino del Borussia Dortmund, Passlack: gli aggiornamenti sulla trattativa

Una stagione partita con ambizioni europee e poi sviluppatasi tra alti e bassi. Il Cagliari, adesso, ha voglia di ripartire e continuare a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Sul taccuino del DS Carli sono tanti i nomi presenti, soprattutto per quanto riguarda la fascia destra. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, un’ipotesi che prende sempre più quota è quella legata a Felix Passlack, terzino destro del Borussia Dortmund, classe 1998, che tanto intriga la dirigenza sarda.

Dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili dei gialloneri, Passlack ha trascorso l’ultima stagione in prestito in Eredivisie, dove ha totalizzato 25 presenze, 2 gol e 3 assist con la maglia del Fortuna Sittard. Adesso, il calciatore è rientrato alla casa base, ma non sembra esserci molto spazio per lui al Dortmund. Ecco, dunque, che il Cagliari potrebbe aprirgli le porte della Serie A, garantendogli un minutaggio importante, in un campionato di assoluto livello come quello italiano.

Cagliari su Passlack, la possibile formula dell’operazione

Restano da capire, però, la formula e le relative cifre di un ipotetico affare. Il calciatore vorrebbe giocarsi una chance nel suo Dortmund, dopo tanto girovagare in questo suo inizio di carriera, ma lo spazio nella formazione giallonera sembra abbastanza stretto. Il prestito al Cagliari potrebbe essere la soluzione vincente per tutte le parti in causa: per il Borussia (che continuerebbe a seguire lo sviluppo del giovane Felix), per il Cagliari (che si assicurerebbe un prospetto interessante, di grande spinta sulla fascia destra) e per il calciatore stesso (che troverebbe minuti importanti in Serie A). Attenzione, dunque, all’asse Cagliari-Dortmund: nelle prossime settimane potrebbe diventare sempre più caldo.

