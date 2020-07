I voti al termine della prima frazione di gioco di Bologna-Napoli. Le pagelle del match valido per la 33ma giornata di Serie A. I migliori e i peggiori

Partita molto equilibrata fra Bologna e Napoli, sbloccata in apertura da una zuccata di Manolas sugli sviluppi di un calcio d’angolo: il greco brucia Tomiyasu ed insacca nella porta difesa da Skorupski. In casa rossoblu male il reparto avanzato, in particolare Skov Olsen che legittima la bacchettata di Mihajlovic della vigilia. Terrificante la sua unica conclusione, che finisce quasi in fallo laterale. Fra gli azzurri non convince la prestazione dei più attesi, Arek Milik e Hirving Lozano: il messicano, in particolare, non mostra lo stesso impatto che mostra quando subentra nella ripresa.

BOLOGNA

Skorupski 6

Mbaye 6

Tomiyasu 5,5

Danilo 6

Krejci 6

Dominguez 6

Medel 6

Soriano 6

Skov Olsen 4,5

Palacio 5

Barrow 5

NAPOLI

Meret 6

Di Lorenzo 6,5

Manolas 7

Maksimovic 6,5

Hysaj 6,5

Elmas 6

Demme 6

Zielinski 6

Politano 5,5

Milik 5

Lozano 5