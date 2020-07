Per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, la Sampdoria di Claudio Ranieri ospita il Cagliari di Walter Zenga

Dopo l’importantissima vittoria, in chiave salvezza, ottenuta sul campo dell’Udinese, torna in campo la Sampdoria di Claudio Ranieri per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. L’avversario di oggi è il Cagliari del grande ex, Walter Zenga, reduce dal pareggio interno a reti bianche contro il Lecce di Liverani. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-CAGLIARI

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Ekdal, Thorsby, Linetty; Ramirez; Quagliarella. All. Ranieri

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Klavan, Carboni; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone. All. Zenga

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 76 punti; Atalanta* 70; Inter e Lazio 68; Roma 54; Napoli 52; Milan 50; Sassuolo 46; Verona 44; Bologna 42; Cagliari 41; Parma 40; Fiorentina 36; Sampdoria e Udinese 35; Torino 34; Genoa 30; Lecce 29; Brescia* 21; Spal 19