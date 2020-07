Al via del Mare si gioca Lecce-Fiorentina, sfida fondamentale nella corsa salvezza dei giallorossi, reduci da due risultati utili consecutivi

Galvanizzato dalla vittoria contro la Lazio, il Lecce è reduce dal pareggio in casa del Cagliari e cerca la vittoria contro la Fiorentina (21.45). Per continuare a sperare nella salvezza, i tre punti sarebbero di vitale importanza. I Viola, dal canto loro, dopo due sconfitte consecutive hanno conquistato tre risultati utili consecutivi (una vittoria e due pareggi), ma un’eventuale sconfitta ridurrebbe a quattro i punti di vantaggio sui salentini. Una sfida fondamentale per la lotta salvezza, in attesa dello scontro diretto Torino-Genoa, in programma domani. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Lecce-Fiorentina

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Majer, Petriccione, Barak; Mancosu, Farias; Babacar. All. Liverani

FIORENTINA (3-4-3): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Duncan, Pulgar, Ghezzal, Dalbert; Cutrone, Ribery, Chiesa. All. Iachini

CLASSIFICA SERIE A: