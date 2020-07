Whatsapp down, segnalazioni da tutto il mondo sull’app

Whatsapp va in down in tutto il mondo: la connessione all’applicazione di messaggistica fuori uso

Whatsapp down in tutto il mondo. La popolarissima applicazione di messaggistica ha smesso di funzionare e in pochi minuti si sono moltiplicate le segnalazioni. I tweet arrivano da tutto il mondo, dunque tutto lascia pensare a un malfunzionamento comune a tutti i paesi e non localizzato. L’hashtag #whatsappdown è entrato subito nei trend in poco tempo e sembra aver colpito anche la versione desktop dell’app di proprietà di Facebook. Impossibile quindi inviare e ricevere messaggi: secondo il sito Down Detector, che raccoglie le segnalazioni inerenti i malfunzionamenti delle principali app, problemi soprattutto in Europa, Italia inclusa, e in diverse zone del Nord e Sudamerica.