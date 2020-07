Udinese-Lazio, Inzaghi spegne i malumori: “Squadra compatta”

Le parole di Simone Inzaghi prima di Udinese-Lazio, una delle gare della 33a giornata di Serie A in programma domani sera

La Lazio vuole mettersi alle spalle il periodo più difficile della stagione. Tre sconfitte consecutive, addio al sogno scudetto e malumore in seno al gruppo che è emerso prepotente. Si veste da pompiere Simone Inzaghi che parlato a ‘Lazio Style Channel’ prima della sfida all’Udinese: “Con società, calciatori e staff il confronto è costante, al di là dei risultati. Anche in questi giorno abbiamo discusso: sappiamo che stiamo vivendo un momento molto particolare”.

Il tecnico biancoceleste non vuole un processo alla squadra: “I calciatori stanno dando il massimo, come sempre. Con le rotazioni limitate però non basta: in questo periodo tempo per allenarsi non c’è, serve solo gestire i recuperi. Pensiamo una gara alla volta”.

Un incoraggiamento arriva dall’allenamento di oggi: “Ho visto una seduta discreta, una squadra compatta. Sono convinto che ad Udine faremo un’ottima partita, anche se non sarà facile: affrontiamo una squadra con ottimi calciatori e un ottimo allenatore. La classifica è bugiarda. Vivono un ottimo momento e avranno elevate motivazioni perché devono raggiungere la salvezza”.