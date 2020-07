Si apre la trentatreesima giornata col derby lombardo tra Atalanta e Brescia, città unite dal dolore per le grandi perdite patite durante l’emergenza coronavirus

Non c’è tempo di respirare, si torna subito in campo. Per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, scendono in campo Atalanta e Brescia per il derby lombardo. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono reduci dal pareggio, non senza rimpianti, ottenuto sul campo della capolista Juventus; di contro, le ‘Rondinelle’ di Diego Lopez sono state battute a domicilio dalla Roma e le speranze di salvezza adesso sono davvero poche. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-BRESCIA

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Caldara, Djimsiti; Castagne, de Roon, Tameze, Gosens; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Mateju, Chancellor, Mangraviti, Semprini; Viviani, Dessena, Bjarnason; Spalek; Donnarumma, Torregrossa. All. Lopez

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 76 punti; Inter e Lazio 68; Atalanta 67; Roma 54; Napoli 52; Milan 50; Sassuolo 46; Verona 44; Bologna 42; Cagliari 41; Parma 40; Fiorentina 36; Sampdoria e Udinese 35; Torino 34; Genoa 30; Lecce 29; Brescia 21; Spal 19