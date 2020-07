Antonio Conte lascia in panchina Christian Eriksen contro il Torino e i tifosi dell’Inter si scatenano contro il tecnico

Ancora una esclusione per Christian Eriksen: il danese partirà dalla panchina anche in Inter-Torino, questa la scelta di Antonio Conte. Una decisione che però non trova d’accordo la maggioranza del popolo nerazzurro che si scaglia contro l’allenatore salentino: per qualcuno l’esclusione è solo un pretesto per “farsi cacciare”, per altri è una scelta frutto di una strategia societaria volta a preservare il calciatore in vista di una presunta ‘già decisa’ cessione a fine stagione. Ma a prevalere sono le critiche a Conte che questa sera si gioca molto.

Ecco alcuni tweet:

Seppur le prestazioni siano state gravemente insufficienti, l'unica motivazione valida per l'esclusione di #Eriksen stasera è che non vogliono svalutarlo in quanto è già prevista la cessione al termine campionato. Non ho altre idee sensate.#InterTorino #inter #conte — Piero Fanti (@piero100fanti) July 13, 2020

Secondo me cerca di farsi cacciare #Eriksen — Michelangelo Bitella (@Michela78105447) July 13, 2020

C’è da dire che le scelte di #Conte nelle ultime 4 partite hanno portato 12 punti quindi mi sembra più che giusto continuare per questa strada, lasciando #Eriksen in panchina. Oh mi raccomando eh, cambio tattico all’88° sul 2-2 anche oggi 💪🏼 #InterTorino — Mattia Frattini (@Logan_MF93) July 13, 2020