Napoli-Milan, tutti contro Donnarumma: “Versione scolapasta”

Grandi parate ma anche errori per Donnarumma su Napoli-Milan così i tifosi sui social si scatenano e il portiere finisce sotto processo

In più occasioni ha salvato la porta con interventi importanti, ma ci sono anche due ombre sulla prestazioni di Gianluigi Donnarumma in Napoli-Milan. Il portiere rossonero è protagonista negativo in entrambi i gol azzurri: sul primo respinge male la punizione di Insigne, nel secondo si fa passare la conclusione (deviata) di Mertens sotto le gambe. Così i tifosi sui social non lo perdonano e sul portiere della Nazionale piovono grandi critiche. Donnarumma messo ‘sotto processo’ non soltanto dai tifosi del Milan ma anche da quelli di altre squadre: gli interisti lo usano per apprezzare ancora di più Handanovic, mentre gli juventini si augurano che non sia acquistato dalla propria società.

Ecco alcuni tweet su Donnarumma:

Donnarumma 🤦🏽‍♂️ — Ilyass 🇲🇦 (@OuknineI) July 12, 2020

Paratoni e paperoni, ma a ripetizione. Donnarumma alla Juve anche no. — VeritasMax ⚪⚫ (@araujopampanin) July 12, 2020

2 papere di Donnarumma…ma è un fenomeno altro che Handaaaaaaa. Forza Capitano! 💪 — Maurizio (@maumou72) July 12, 2020